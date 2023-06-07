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03:55, 7 июня 2023Бывший СССР

В Мариуполе нашли тело убитой «азовцем» женщины со свастикой на животе

РИА Новости: в Мариуполе нашли тело женщины со свастикой на животе после показаний азовца

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Тело с вырезанной на животе свастикой и следами изнасилования нашли по адресу из показаний пленного бойца бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил РИА Новости судебно-медицинский эксперт из Донецкой народной республики (ДНР) Богдан Аверин.

В конце мая стало известно о расстреле вместе с другими бойцами в Мариуполе семьи, включающей мужа, жену и несовершеннолетнюю дочь. «Азовец» рассказал, что снайпер группы надругался над телом женщины. Он уточнил, что инцидент произошел в марте 2022 года.

После этого расследовавшие дело силовики направили запрос в бюро судмедэкспертизы с вопросом о том, были ли обнаружены по адресу из показаний бойца трупы. Выяснилось, что в данном здании действительно находили тело женщины, на животе которой были повреждения «в виде нацистского креста, или свастики».

Ранее в ДНР двух бойцов «Азова» приговорили к 13 годам колонии строгого режима за попытку расстрелять мирного жителя. Во время следствия они полностью признали свою вину.

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    Марина Совина
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