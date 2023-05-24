Двух бойцов «Азова» осудили на 13 лет за попытку расстрелять мирного жителя

В ДНР два бойца «Азова» получили по 13 лет колонии за попытку расстрелять мирного жителя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 13 годам колонии строгого режима двух сержантов националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Андрея Пилявского и Романа Харченко, пытавшихся расстрелять мирного жителя. Об этом в среду, 24 мая, «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Фигурантов признали виновными по части 3 статьи 30 и пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам ненависти или вражды») и статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») УК РФ.

Следствие и суд установили, что 5 марта 2022 года в Мариуполе Пилявский и Харченко, находясь на разных этажах многоквартирного дома, откуда они наблюдали за городом и передвижением российских войск, увидели на балконе в доме напротив мужчину без оружия. Тот возмутился тем, что военные заняли позиции в доме, где живут мирные жители. За это фигуранты одновременно открыли по нему огонь из автоматов. В общей сложности они произвели в его сторону 20-30 выстрелов. Мужчине удалось укрыться. Во время следствия Пилявский и Харченко полностью признали свою вину.

Ранее сообщалось, что в ДНР военный ВСУ получил пожизненный срок за минирование акватории Азовского моря.