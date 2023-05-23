Военного ВСУ приговорили к пожизненному сроку за минирование Азовского моря

В ДНР военный ВСУ получил пожизненный срок за минирование акватории Азовского моря

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению командира 91-го отдельного подвижного отряда заграждения войсковой части Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслава Харитоненко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Военного признали виновным по пунктам «а», «в», «е», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное организованной группой общеопасным способом»), статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») Уголовного кодекса РФ.

Следствие и суд установили, что с 21 по 25 февраля 2022 года Харитоненко вместе с подчиненными заминировал противодесантными минами более 50 километров акватории Азовского моря от мариупольского порта в направлении села Бабах-Тарама ДНР. В результате подрыва на минах погибли четыре мирных жителя, в том числе ребенок.

25 февраля взрыв произошел между Белосарайской косой и селом Юрьевка ДНР, где в 300 метрах от берега проплывала лодка с двумя людьми. 3 июня 2022 года в Мариуполе подорвались 59-летняя женщина и ее девятилетний внук — они купались в море в 20 метрах от пляжа. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

Ранее сообщалось, что украинский сержант получил пожизненный срок за расстрел пленного в Мариуполе.