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10:47, 23 мая 2023Силовые структуры

Украинский боевик осужден на пожизненный срок за казнь российского пленного

В ДНР суд дал пожизненный срок «азовцу» Фрицу за расстрел российского танкиста в Мариуполе
Начало событий в новости Пожизненный срок запрошен «азовцу» Фрицу за казнь российского военнопленного

Фото: Главная военная прокуратура РФ

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному сроку младшего сержанта Алексея Кыркалова из запрещенного в России нацполка «Азов» с позывным Фриц за казнь российского военнопленного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре России.

Украинский военный признан виновным в убийстве и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Суд установил, что 15 апреля 2022 года в Мариуполе Кыркалов расстрелял российского танкиста из мести за неудачи Вооруженных Сил Украины. Он вывел пленного из подвала и не менее трех раз выстрелил в затылок из пистолета. О казни российские следователи узнали от сослуживцев сержанта, ставших свидетелями убийства.

Следственный комитет России предоставил «Ленте.ру» видео с очной ставкой, на котором очевидец рассказывает об обстоятельствах преступления. На кадрах украинский военный говорит, что Фриц тащил пленного, тот кричал «Не надо!», а потом прозвучали выстрелы.

На максимальном наказании для Кыркалова настаивал гособвинитель. Это первый приговор украинскому военному за расстрел российского военнопленного без следствия и суда.

Погибший танкист был прапорщиком родом из Армении.

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Любовь Ширижик
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