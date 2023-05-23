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10:31, 23 мая 2023Силовые структуры

Пожизненный срок запрошен «азовцу» Фрицу за казнь российского военнопленного

Прокурор запросил пожизненный срок Фрицу из «Азова» за расстрел российского военнопленного

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Верховном суде Донецкой народной республики (ДНР) государственный обвинитель из военной прокуратуры запросил боевику бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Алексею Кыркалову с позывным Фриц пожизненный срок за расстрел российского военнопленного. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Это будет вынесен первый приговор украинскому военнослужащему, осуществившему расстрел без следствия и суда.

В материалах дела говорится, что 15 апреля 2022 года сержант Кыркалов с отступающими украинскими военными прибыл в Мариуполь, где в подвале находился пленный российский танкист. Фриц решил отомстить ему за неудачи ВСУ. Он вывел на улицу пленного, находившегося в наручниках и с повязкой на глазах, поставил на колени и три раза выстрелил ему в затылок из пистолета Макарова.

О казни позже российским следователям рассказали свидетели казни — сослуживцы Фрица, которые сами были взяты в плен.

Российские следователи установили личность погибшего — прапорщик танковой роты родом из Армении. Кыркалов полностью признал свою вину, однако затем отказался от этого, заявив, что оговорил себя. Приговор ему будет оглашен 23 мая.

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Любовь Ширижик
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