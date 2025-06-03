В Раде заявили о серьезной проблеме с демографией на Украине

Нардеп Цимбалюк: На Украине огромный провал в демографии

На Украине возникла серьезная проблема с демографией, в стране острая нехватка рабочих рук. Об этом заявил депутат Верховной Рады Михаил Цимбалюк, фрагмент его интервью публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«У нас уже огромный провал в демографии. Мы уже имеем проблему, что в центрах занятости предложений по работе в несколько раз больше, чем желающих работать», — заявил нардеп.

Он добавил, что если после войны граждане Украины не вернутся на родину, то работать в стране будут одни мигранты.

Ранее стало известно, что из-за мобилизации в селах на западе Украины почти не осталось мужчин. По словам взятых в плен бойцов 425-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, военкоматы призвали почти все мужское население из сел во Львовской и Житомирской областях.