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10:08, 3 июня 2025Бывший СССР

В Раде заявили о серьезной проблеме с демографией на Украине

Нардеп Цимбалюк: На Украине огромный провал в демографии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине возникла серьезная проблема с демографией, в стране острая нехватка рабочих рук. Об этом заявил депутат Верховной Рады Михаил Цимбалюк, фрагмент его интервью публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«У нас уже огромный провал в демографии. Мы уже имеем проблему, что в центрах занятости предложений по работе в несколько раз больше, чем желающих работать», — заявил нардеп.

Он добавил, что если после войны граждане Украины не вернутся на родину, то работать в стране будут одни мигранты.

Ранее стало известно, что из-за мобилизации в селах на западе Украины почти не осталось мужчин. По словам взятых в плен бойцов 425-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, военкоматы призвали почти все мужское население из сел во Львовской и Житомирской областях.

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