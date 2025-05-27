В селах на западе Украины почти не осталось мужчин

РИА: ТЦК забрали почти всех мужчин из сел на западе Украины

Украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) «выгребли» почти все мужское население из сел во Львовской и Житомирской областях на западе страны. Об этом РИА Новости сообщили взятые в плен бойцы 425-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Один из военных рассказал, что военкомы забирают всех подряд,не обращая внимания на возраст и состояние здоровья. На фронт отправили даже инвалидов и запойных алкоголиков. В итоге в селах остались только женщины, старики и дети.

Ранее сообщалось, что в Черкассах местные жители прогнали сотрудников ТЦК. Предположительно, военкомы приехали в район, чтобы забрать мужчин в рамках мобилизации. Однако их встретила толпа людей, которые дали отпор. Получив несколько ударов и толчков в спину, работники ТЦК ретировались.