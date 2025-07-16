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03:59, 16 июля 2025Силовые структуры

Суд приостановил работу теплохода после массового заражения россиян

Суд в Москве приостановил работу теплохода, где пассажиры заразились норовирусом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Московский суд на 90 дней приостановил деятельность теплохода «Николай Карамзин» после обнаружения на его борту 37 человек с норовирусом. Решение было принято из-за нарушений санитарных требований, согласно официальным судебным документам, пишет РИА Новости.

«Признать юридическое лицо Публичное акционерное общество "Московское речное пароходство" виновным», — говорится в документе. Срок исчисляется с момента фактического приостановления деятельности — 5 июля 2025 года.

4 июля стало известно, что вспышка инфекции случилась на российском теплоходе во время круиза. Сообщалось, что норовирусная инфекция была обнаружена у 37 человек на корабле. Они жаловались на тошноту, рвоту, диарею, их изолировали в отдельных каютах. Пассажиры еще до окончания путешествия решили написать жалобу в Роспотребнадзор.

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