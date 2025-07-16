Суд приостановил работу теплохода после массового заражения россиян

Суд в Москве приостановил работу теплохода, где пассажиры заразились норовирусом

Московский суд на 90 дней приостановил деятельность теплохода «Николай Карамзин» после обнаружения на его борту 37 человек с норовирусом. Решение было принято из-за нарушений санитарных требований, согласно официальным судебным документам, пишет РИА Новости.

«Признать юридическое лицо Публичное акционерное общество "Московское речное пароходство" виновным», — говорится в документе. Срок исчисляется с момента фактического приостановления деятельности — 5 июля 2025 года.

4 июля стало известно, что вспышка инфекции случилась на российском теплоходе во время круиза. Сообщалось, что норовирусная инфекция была обнаружена у 37 человек на корабле. Они жаловались на тошноту, рвоту, диарею, их изолировали в отдельных каютах. Пассажиры еще до окончания путешествия решили написать жалобу в Роспотребнадзор.