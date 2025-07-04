Очередная вспышка инфекции случилась на российском теплоходе во время круиза

Очередная вспышка инфекции случилась на российском теплоходе компании «Московский туристический флот». Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Уточняется, что на судне «Николай Карамзин» уже 36 заболевших, они жалуются на симптомы кишечной инфекции — тошноту, рвоту, диарею. Недовольные пассажиры написали жалобу в Роспотребнадзор прямо во время круиза. Проверку на борту уже осуществили: взяли анализы у членов экипажа, пробы воды и смывы.

Известно, что ранее аналогичная история произошла с другим судном этой же компании — «Михаил Булгаков». В мае на нем зафиксировали вспышку заболевания, было возбуждено дело по части 1 статьи 236 УК РФ.