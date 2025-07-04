Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:00, 4 июля 2025Путешествия

Очередная вспышка инфекции случилась на российском теплоходе во время круиза

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Очередная вспышка инфекции случилась на российском теплоходе компании «Московский туристический флот». Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Уточняется, что на судне «Николай Карамзин» уже 36 заболевших, они жалуются на симптомы кишечной инфекции — тошноту, рвоту, диарею. Недовольные пассажиры написали жалобу в Роспотребнадзор прямо во время круиза. Проверку на борту уже осуществили: взяли анализы у членов экипажа, пробы воды и смывы.

Известно, что ранее аналогичная история произошла с другим судном этой же компании — «Михаил Булгаков». В мае на нем зафиксировали вспышку заболевания, было возбуждено дело по части 1 статьи 236 УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это было зверски». Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?

    40-летняя звезда Comedy Woman поделилась фото в откровенном боди

    Звезда «Моей прекрасной няни» оценила новую версию сериала

    Перспективу роста стоимости доллара оценили

    Киркоров рассказал о болях после ожога

    Стало известно о возможной поездке Трампа в Китай

    ВСУ атаковали дроном «Чаклун» российский город

    Бывший генсек ОБСЕ оценил переговоры России и Украины

    Мужчина пожертвовал жизнью и спас жену от пчел

    Умер вице-президент «Транснефти»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости