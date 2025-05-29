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08:31, 29 мая 2025Россия

В России десятки человек отравились на теплоходе во время круиза

В Угличе десятки человек отравились на теплоходе во время круиза
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Угличе Ярославской области десятки человек отравились на теплоходе «Михаил Булгаков» во время круиза. Об этом стало известно ТАСС.

По данным российского агентства, из 244 пассажиров у 49 человек были признаки болезни. Теплоход должен был причалить в Москве.

«На сегодня плохое самочувствие установлено только у 19 человек», — отметили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Врачи осмотрели всех, у кого выявлено плохое самочувствие на теплоходе. Двоих туристов предложили госпитализировать, однако граждане отказались.

До этого сообщалось, что российские туристы массово стали жаловаться на отравление арбузами на египетском курорте Хургада.

Всем пострадавшим поставили капельницы с глюкозой, а также выдали антибиотик цефтриаксон и парацетамол. Предположительно, российские граждане съели в гостинице ягоду с высоким содержанием нитратов.

Вот это да!
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