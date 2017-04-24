Россия поставила товары в Китай по новому маршруту

Первый грузовой состав с товарами из России по новому железнодорожному маршруту прибыл в китайский город Ганьчжоу, расположенный в восточной провинции Цзянси. Об этом в понедельник, 24 марта, сообщает агентство «Синьхуа».

Поезд доставил в Китай 38 контейнеров с различной продукцией, произведенной российскими предприятиями. Транспортировка товаров была произведена в два этапа: сначала — автомобильными фурами из Канска до железнодорожной станции Базаиха. Здесь контейнеры были перегружены на железнодорожные платформы, после чего продолжили путь в Ганьчжоу. Общая протяженность нового маршрута поставок российских товаров в Китай составляет свыше 7 тысяч километров.

Материалы по теме Сладкая сила Завоюют ли российские продукты китайский рынок

В октябре 2016 года Россельхознадзор со ссылкой на Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) сообщил, что около 200 российских компаний будут поставлять в Китай зерновые культуры — пшеницу, кукурузу, рис, сою, рапс. Соответствующее соглашение было подписано между ведомствами двух стран в конце 2015 года.

В список российских экспортеров, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Китая, включено 416 российских компаний. Помимо поставщиков зерна разрешение получили производители мясной, молочной продукции, кормов, консервов, а также меда.