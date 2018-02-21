Назван крупнейший покупатель российских продуктов

Египет стал крупнейшим покупателем российского продовольствия, впервые опередив Китай. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Российского экспортного центра. Египтяне в 2017 году ввезли продуктов питания из России на 1,73 миллиарда долларов, что почти на 44 процента больше, чем в 2016-м.

Для сравнения, продовольственный импорт КНР составил 1,71 миллиарда долларов. Он вырос на 11 процентов к предыдущему году.

В стоимостном выражении 82 процента поставок в Египет составила пшеница. Россия направила в североафриканскую страну 7,8 миллиона тонн этого зерна, что приблизительно равно четверти пшеничного экспорта из РФ. Общий импорт пшеницы в Египет был равен 11,2 миллиона тонн.

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Эксперты, опрошенные РБК, отметили, что в перспективе Египет может стать выгодным рынком для российского мяса птицы, поскольку сейчас наблюдается перепроизводство этой продукции в России.

Общий объем экспорта продовольствия в 2017 году из России увеличился почти на четверть и составил 19 миллиардов долларов.

Bloomberg 16 февраля сообщило, что Россия по итогам 2017-18 зернового года должна экспортировать 36,6 миллиона тонн пшеницы, что станет максимальным показателем для любой страны мира за последние 25 лет. По сравнению с предыдущим сезоном рост составит более 30 процентов, или около 9 миллионов тонн.

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