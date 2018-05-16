Европа нашла способ сбежать из-под санкций США

Еврокомиссия может воспользоваться принятым двадцать лет назад, но остававшимся невостребованным положении о защите от исполнения санкций США. Об этом в среду, 16 мая, сообщает DW.

«Если это станет необходимо, мы готовы», — заявил комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

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С помощью этого блокирующего постановления европейские компании получают право не выполнять американские санкции в отношении Ирана. При этом бизнесу могут возместить убытки, связанные с возобновлением этих санкций. Данная законодательная норма была принята в 1996 году на фоне споров вокруг санкций США против Кубы, Ирана и Ливии, но тогда ей так и не воспользовались, так как конфликт удалось уладить.

15 мая Иран заявил, что возобновит обогащение урана, если не будет найден способ сохранить соглашение по ядерной программе страны после выхода из сделки США.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС. Другие участники соглашения — Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия — раскритиковали решение Трампа и заявили, что намерены сохранить договоренности в силе.

Тегеран и страны-посредники договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для исламской республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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