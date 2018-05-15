Иран пригрозил возобновить обогащение урана

Иран возобновит обогащение урана, если не будет найден способ сохранить соглашение по ядерной программе страны после выхода из сделки США. Об этом заявил представитель иранского правительства Мохаммад Багер Нобахт, передает Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.

По словам Нобахта, если интересы Тегерана не будут учтены и соблюдены, то он сам откажется от соглашения. «Мы возобновим обогащение до 20 процентов или до любого другого необходимого для страны уровня», — указал он.

По нынешним условиям, Ирану разрешено обогащать уран до 3,67 процента.

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8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС.

Президент Ирана Хасан Рухани в свою очередь заявлял, что Тегеран не откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и продолжит соблюдать свои обязательства. Отказались выходить из соглашения также страны ЕС.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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