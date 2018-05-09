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Обама назвал выход США из иранской ядерной сделки большой ошибкой

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Решение президента США Дональда Трампа о выходе США из иранской ядерной сделки было большой ошибкой. Об этом заявил бывший американский лидер Барак Обама, передает The Guardian.

«Я считаю, что решение подвергнуть риску СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий] без каких-либо нарушений сделки со стороны Ирана было серьезной ошибкой. Без СВПД США могут в конечном счете остаться перед проигрышным выбором между Ираном, у которого будет ядерное оружие, и еще одной войной на Ближнем Востоке», — уверен Обама.

С ним согласна и бывший госсекретарь, а также кандидат в президенты США и соперник Трампа на последних выборах Хиллари Клинтон. «Это вредит безопасности и авторитету США. Иран теперь более опасен», — написала она в своем Twitter.

Бывший глава американского Госдепа Джон Керри, в свою очередь, считает, что «Америка нарушила свое слово», выразив надежду на то, что соглашение все же продолжит действовать, пусть и без США.

8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС. Американский президент пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые, если Иран «решит воплотить свои ядерные амбиции». При этом глава государства высказался в пользу заключения нового соглашения. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и продолжит соблюдать свои обязательства.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года.

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