Путин назвал ошибкой выход США из ядерной сделки с Ираном

Президент России Владимир Путин считает ошибкой выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. Свою позицию он высказал в ходе телефонного разговора с Реджепом Эрдоганом, сообщил агентству РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

«Сегодня наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили решение США о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Оба лидера, указав на ошибочность этого решения, обратили внимание на то, что совместный план действий является дипломатическим успехом, который необходимо сохранять», — сказал собеседник агентства.

Материалы по теме Лучше сделки хуже нет Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС.

Президент Ирана Хасан Рухани в свою очередь заявил, что Тегеран не откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и продолжит соблюдать свои обязательства.

МИД России указал на то, что «США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах», грубо попирая нормы международного права. «Объявленные 8 мая решения — это новое подтверждение недоговороспособности Вашингтона. Претензии к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана являются лишь ширмой для сведения с ним политических счетов», — говорится в заявлении ведомства.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!