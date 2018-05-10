Кремль увидел протекционизм в разрыве США ядерной сделки с Ираном

В Москве считают, что в решении США по иранской ядерной сделке есть завуалированный протекционизм и нарушение норм Всемирной торговой организации (ВТО), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 10 мая, передает РИА Новости.

«Здесь возникает очень много вопросов. Вы знаете, что европейские столицы, в том числе Париж, уже публично выражали свою крайнюю обеспокоенность в связи с подрывом интересов французских или европейских компаний, которые осуществляют свою деятельность в Иране и которые могут столкнуться с санкционными действиями со стороны США. Фактически, речь идет о завуалированном протекционизме», — сказал Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что для дальнейших решений потребуется напряженная работа, в том числе со стороны юристов.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС.

Президент Ирана Хасан Рухани в свою очередь заявил, что Тегеран не откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и продолжит соблюдать свои обязательства.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года.

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