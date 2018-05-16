США избавили Европу от иллюзий

США помогли европейским странам избавиться от иллюзий. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск, его слова приводит The Independent.

Туск указал, что сейчас, помимо традиционных политических проблем, наблюдается новый феномен: «капризная напористость американской администрации».

«Глядя на последние решения президента [США Дональда] Трампа, кто-то даже мог подумать: с такими друзьями и враги не нужны. Но, честно говоря, Европа должна быть признательна президенту Трампу, потому что благодаря ему мы избавились от всех иллюзий», — заявил он.

Глава Евросовета пояснил, что американский лидер заставил европейцев понять, что помощь себе стоит оказывать самим: «Если вам нужна рука помощи, вы можете найти ее на конце своей руки». В то же время он считает, что связь Европы и США необходимо сохранить, хотя и нужно быть готовыми действовать самостоятельно. И для этого европейским странам «необходимо больше политического единства и решимости», добавил Туск.

Свое заявление Туск сделал на фоне выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана, переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и угрозах Вашингтона ввести новые тарифы в отношении европейских производителей стали и алюминия.

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