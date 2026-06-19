«Россия вряд ли пойдет на уступки до октября». На Западе раскрыли вариант мирной сделки по Украине, который обсуждают США и Киев

The Economist: Неформальные переговоры США с Россией и Украиной возобновились

Возобновлены неформальные переговоры США с Россией и Украиной. Об этом говорится в материале The Economist.

«Неформальные переговоры с Россией возобновились, и между Украиной и командой [президента США Дональда] Трампа ежедневно поддерживаются контакты», — сказано в сообщении.

Издание утверждает, что одной из идей, обсуждаемых в рамках урегулирования конфликта, стало прекращение огня в два этапа. Сначала предполагается ограничение боевых действий на 50-70 километров по обе стороны линии фронта, а затем уже более широкое соглашение.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Однако высокопоставленный украинский чиновник в беседе с изданием предположил, что Москва вряд ли пойдет на уступки до октября. Как подчеркивается в материале, препятствия для любого соглашения все еще значительны. При этом американские источники издания отмечают перемены в отношении Трампа и говорят, что конфликт стал для него более «человечески понятным».

В России оценили идею заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения

Российский сенатор Владимир Джабаров выразил мнение, что идея заморозки конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения нужна Киеву для перевооружения.

Джабаров убежден, что, пока действующее руководство Украины не отойдет от власти, в стране не будет никакого мира.

«Это не путь к выходу из ситуации, это не путь к миру, это путь опять к тому, чтобы Украина залечила свои раны и опять подготовилась к новому сражению с Россией», — прокомментировал сенатор идею.

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский политик счел, что на Западе не оставляют надежд обмануть Россию, но этого им не удастся.

Рубио удивил Лаврова словами о посредничестве по Украине

3 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не может быть беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Эти слова вызывают удивление, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Недавно мой коллега Марко Рубио во время слушаний в Конгрессе сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредниками по украинским делам, потому что они полностью поддерживают Украину Сергей Лавров министр иностранных дел России

Лавров добавил, что поддерживает контакты с Рубио и периодически с ним общается.

Министр указал, что США поддерживают Украину не только путем продления санкций, введенных экс-президентом США Джо Байденом, но и принятия новых, а также специальными программами Пентагона по оказанию содействия украинскому военно-промышленному сектору.

Зеленский просил президента Бразилии поговорить с Путиным

Украина просила президента Бразилии Луиса Лулу да Силву выступить посредником на переговорах с Россией.

Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

По данным портала UOL, Владимир Зеленский запросил встречу с президентом Бразилии на саммите «Большой семерки» во Франции. Там он пытался донести позицию Киева более 40 минут.

UOL отметил, что Лула да Силва не планировал в ближайшее время разговор с президентом России Владимиром Путиным, но такая встреча возможна на саммите БРИКС в Нью-Дели. В бразильском правительстве полагают, что выбор Украиной Лулы в качестве посредника обусловлен его доверительными отношениями с Путиным.

Часть лидеров стран ЕС вообще не хотят иметь контакты с Россией по Украине

Тем временем вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран Евросоюза на два лагеря. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц осудили попытки председателя Евросовета Антониу Кошты наладить контакт с Кремлем. Дания, Нидерланды и Эстония поддержали их. Лидеры других государств встали на сторону Кошты.

Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Как полагает политолог Дмитрий Журавлев, некоторые лидеры стран ЕС выступают против диалога с Москвой, так как считают, что он не принесет победы Киеву.

Ключевое, чего хотят агрессивно настроенные европейцы, — это победить Россию, убежден Журавлев, а как именно — через разговоры или через войну, — неважно.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией нужно говорить с позиции силы. Песков отметил, что это заблуждение может исходить из некомпетентности, дезинформированности или глупости. Он подчеркнул, что подобные разговоры с Москвой не приведут ни к чему.

Песков заверил также, что Россия готова к переговорам по Украине. Он добавил, что Киев сейчас находится в сложном положении.