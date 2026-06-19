Песков назвал самую большую ошибку Европы в контактах с Россией

Песков: Европейцы заблуждаются, думая, что с Россией нужно говорить с позиции силы

Европейцы заблуждаются, думая, что с Россией нужно говорить с позиции силы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«У европейцев есть очень большое заблуждение: они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что это заблуждение может проистекать из некомпетентности, дезинформированности или глупости европейских политиков. При этом он подчеркнул, что подобные разговоры с Москвой ни к чему не приведут.

Ранее Песков заявил, что Москва открыта к контактам с представителями Европы. Он отметил, что необходимость переговоров диктует логика здравого смысла.