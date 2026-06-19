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14:58, 19 июня 2026Мир

Слова Рубио об Украине удивили Лаврова

Лавров: Слова Рубио о невозможности США быть посредником по Украине удивляют
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Слова государственного секретаря США Марко Рубио о невозможности Вашингтона быть посредником по урегулированию украинского конфликта вызывают удивление. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Недавно мой коллега Марко Рубио во время слушаний в Конгрессе сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредниками по украинским делам, потому что они полностью поддерживают Украину», — отметил дипломат.

При этом Лавров добавил, что он поддерживает контакт с Рубио и периодически с ним общается.

Министр указал на то, что США поддерживают Украину не только путем продления санкций, введенных бывшим американским лидером Джо Байденом, но и путем введения собственных рестрикций, принятия специальных программ Пентагона по оказанию содействия украинскому военно-промышленному сектору.

3 июня Рубио заявил, что Соединенные Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева.

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