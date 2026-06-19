Раскрыта просьба Киева к мировому лидеру о посредничестве в переговорах с Россией

UOL: Украина попросила президента Бразилии Лулу стать посредником на переговорах с Россией

Украина попросила президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву стать посредником на переговорах с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал UOL.

В бразильском правительстве считают, что выбор Киевом Лулы в качестве посредника обусловлен его доверительными отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

По данным портала, украинский лидер Владимир Зеленский запросил встречу с президентом Бразилии на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции. В ходе беседы он более 40 минут пытался донести позицию Киева.

Портал отмечает, что Лула да Силва не планирует разговор с Владимиром Путиным в ближайшее время, но его встреча с российским коллегой возможна в ходе саммита БРИКС, который пройдет в сентябре в Нью-Дели.

Ранее Лула да Силва после участия на саммите G7 во Франции заявил, что спонсоры Киева уже устали его поддерживать в противостоянии с Россией. По словам политика, в рамках встречи стран-участниц «Большой семерки» он «впервые увидел», что Запад пытается добиться урегулирования украинского конфликта. Лула да Силва пообещал, что Бразилия будет продолжать содействовать тому, чтобы в итоге достичь мира на Украине.