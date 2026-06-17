Президент Бразилии Лула да Силва: Спонсоры Украины уже устали ее поддерживать

Спонсоры Киева уже устали его поддерживать в противостоянии с Россией. Об этом заявил бразильский лидер Лула да Силва после участия на полях саммита G7 во Франции, пишет ТАСС.

По словам политика, в рамках встречи стран-участниц «Большой семерки» он «впервые увидел», что Запад пытается добиться урегулирования украинского конфликта. Лула да Силва пообещал, что Бразилия будет продолжать содействовать тому, чтобы в итоге достичь мира на Украине.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом и лидерами других стран G7. На переговорах также присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.