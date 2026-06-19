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10:59, 19 июня 2026Мир

Стало известно о возобновлении переговоров США с Россией и Украиной

The Economist: Неформальные переговоры США с Россией и Украиной возобновились
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Екатерина Чеснокова / POOL / ТАСС

Неформальные переговоры США с Россией и Украиной возобновились. Об этом сообщает The Economist.

«Неформальные переговоры с Россией возобновились, и между Украиной и командой [президента США Дональда] Трампа ежедневно поддерживаются контакты», — говорится в материале.

Одной из обсуждаемых идей в рамках урегулирования конфликта является прекращение огня в два этапа. Сначала предполагается ограничение боевых действий зоной в 50-70 км по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.

14 июня помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Кроме того, в тот же день Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом.

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