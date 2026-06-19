Нежелание части лидеров стран ЕС иметь контакты с Россией по Украине объяснили

Политолог Журавлев: Макрон и Мерц считают, что диалог с РФ не даст победы

Некоторые лидеры стран Европейского союза (ЕС) выступают против диалога с Россией, так как считают, что он не принесет победы Украине, полагает политолог Дмитрий Журавлев. Их нежелание вступать в переговоры он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковали попытки председателя Европейского совета Антониу Кошты, действующего от имени всех 27 правительств, наладить контакт с Кремлем. Дания, Нидерланды и Эстония поддержали их в этом вопросе. Лидеры других стран встали на сторону Кошты.

Серьезного раскола в ЕС на фоне разногласий по вопросу установления диалога с Россией пока еще нет, убежден политолог. «Это, скорее, такая линия раздела, как делают в каких-нибудь упаковках, чтобы было удобнее потом распаковывать. То есть пока ясно, что они противостоят друг другу, при чем по вопросу, по которому еще недавно противостоять было неприлично, но до того, чтобы они пошли в прямую конфронтацию, еще далеко», — прокомментировал эксперт.

Ключевое, чего хотят агрессивно настроенные европейцы — это победить Россию, отметил Журавлев, а каким образом — через разговоры или через войну — уже неважно. «Сейчас они считают, что диалог победы не даст, значит, будем воевать. Они, кстати, и за диалог многие в том смысле, что давайте остановим боевые действия, пусть Украина очухается. Но есть и люди, искренне считающие, что пора кончать с войной, и это те люди, с которыми можно и нужно договариваться», — заключил собеседник «Ленты.ру».

До этого сообщалось, что офис главы Евросовета Антонио Кошты в последние недели установил «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Кремлем, «чтобы открыть каналы связи».

