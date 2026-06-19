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07:12, 19 июня 2026Мир

Лидеры стран ЕС разделились на два лагеря из-за вопроса о России

Politico: Вопрос о переговорах с Москвой разделил лидеров стран ЕС на два лагеря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Н текуший момент против контактов в данном формате выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Они считают, что сейчас неподходящее время для коммуникации с Кремлем. Но когда этот момент настанет, вступить в переговоры с РФ должна «евротройка» в лице Парижа, Лондона и Берлина.

По словам источника, другие лидеры заняли противоположную позицию. Чиновники решили поддержать главу Евросовета Антониу Кошту. Он заявил, что обсуждает с европейскими чиновниками подготовку к диалогу с Москвой, когда для этого настанет правильный момент.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны намерены вести переговоры с Москвой, одновременно продолжая юридическое давление на Россию через структуры Совета Европы.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа не должна оставлять переговоры по урегулированию конфликта на Украине на откуп Соединенным Штатам.

Немецкий политолог Александр Рар назвал причину проблем с выбором переговорщика от Еврсоюза для диалога с Россией. По его мнению, процесс усложняет тщеславие европейских лидеров и их желание лично участвовать в переговорах.

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