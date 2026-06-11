В Германии назвали кандидата на роль переговорщика с Россией

Депутат Урбан: Только экс-канцлер ФРГ Шредер подходит на роль переговорщика с Россией

Глава отделения оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан высказался о возможной кандидатуре на роль переговорщика с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Урбан назвал кандидата на роль переговорщика с Россией и допустил, что на нее подходит только бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

«Шредер лучше всего… Он бывший канцлер, у него было большинство голосов, он руководил страной, и у него хорошее отношение к вашему президенту», — заявил депутат.

Ранее немецкий политолог Александр Рар назвал причину проблем с выбором переговорщика от Еврсоюза для диалога с Россией. По его мнению, процесс усложняет тщеславие европейских лидеров и их желание лично участвовать в переговорах.