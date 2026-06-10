Названа причина проблем с выбором переговорщика от ЕС с Россией

Рар: Проблема с выбором переговорщика от ЕС для диалога с Россией кроется в тщеславии

Причиной проблем с выбором единого переговорщика Европейского союза (ЕС) для диалога с Россией является тщеславие европейских лидеров и их желание лично участвовать в переговорном процессе. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале.

«В верхушке Евросоюза переполох. Лидеры Англии, Германии, Франции [премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон] придумали новый "формат" — так называемый E-3 — который должен взять под свою опеку решение конфликта на Украине. Но сразу заиграло тщеславие остальных европейских лидеров, которых в новый формат не позвали», — сказано в публикации.

По словам политолога, практически все европейские страны рассчитывают принять непосредственное участие в будущих переговорах с Москвой, что осложняет выработку единой позиции внутри объединения.

На этом фоне недовольство своим исключением из нового формата, в частности, выражают премьер-министр Польши Дональд Туск, глава правительства Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС провалил все имевшиеся у него шансы помочь в урегулировании конфликта на Украине. «Если Евросоюз хотел искренне помочь урегулированию конфликта, у него было таких шансов немало, и он их все провалил», — сказал он.