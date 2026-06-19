В России оценили идею заморозки конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения

Джабаров: Заморозка конфликта нужна Киеву для перевооружения

Сенатор Владимир Джабаров оценил идею заморозки конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения, заявив, что это нужно киевскому режиму для перевооружения. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Это не путь к выходу из ситуации, это не путь к миру, это путь опять к тому, чтобы Украина залечила свои раны и опять подготовилась к новому сражению с Россией. Пока этот режим в Киеве будет у власти, никакого мира на Украине не будет», — обозначил Джабаров.

Российский политик назвал подобные заявления блефом. «Вряд ли они смогут нас обмануть в очередной раз, хотя не оставляют таких надежд», — заключил он.

Ранее стало известно о возобновлении неформальных переговоров США с Россией и Украиной. Одной из обсуждаемых идей в рамках урегулирования конфликта стало прекращение огня в два этапа. Предварительно, предполагается сначала ограничение боевых действий зоной в 50-70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.