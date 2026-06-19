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15:21, 19 июня 2026Россия

В России оценили идею заморозки конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения

Джабаров: Заморозка конфликта нужна Киеву для перевооружения
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Сенатор Владимир Джабаров оценил идею заморозки конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения, заявив, что это нужно киевскому режиму для перевооружения. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Это не путь к выходу из ситуации, это не путь к миру, это путь опять к тому, чтобы Украина залечила свои раны и опять подготовилась к новому сражению с Россией. Пока этот режим в Киеве будет у власти, никакого мира на Украине не будет», — обозначил Джабаров.

Российский политик назвал подобные заявления блефом. «Вряд ли они смогут нас обмануть в очередной раз, хотя не оставляют таких надежд», — заключил он.

Ранее стало известно о возобновлении неформальных переговоров США с Россией и Украиной. Одной из обсуждаемых идей в рамках урегулирования конфликта стало прекращение огня в два этапа. Предварительно, предполагается сначала ограничение боевых действий зоной в 50-70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.

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