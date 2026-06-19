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Силовые структуры
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17:37, 19 июня 2026Силовые структуры

Спор о женщине закончился для россиянина уголовным делом

В Калининградской области задержали мужчину, избившего товарища кружкой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gorynvd / Shutterstock / Fotodom

В Калининградской области задержали мужчину, избившего товарища кружкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, 51-летний мужчина находился с товарищем у знакомой в гостях — там между мужчинами возник спор из-за женщины. В результате злоумышленник схватил стеклянную кружку и три раза ударил пострадавшего по голове.

Потерпевшего доставили в медицинское учреждение и диагностировали раны головы, которые признали как легкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. По данной статье подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что избивший товарища и вызвавший ему скорую россиянин получил восемь лет колонии.

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