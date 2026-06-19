Избивший товарища и вызвавший ему скорую россиянин получил восемь лет колонии

В Краснодарском крае осудили мужчину, забившего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
Он признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.
Как установил суд, в марте этого года 56-летний местный житель, находясь у себя дома, в ходе распития алкоголя избил своего знакомого и лег спать. На следующее утро он вызвал скорую помощь, но травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью.
Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что долг перед семьей обернулся уголовным делом.