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Силовые структуры
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13:04, 19 июня 2026Силовые структуры

Избивший товарища и вызвавший ему скорую россиянин получил восемь лет колонии

В Краснодарском крае осудили мужчину, забившего знакомого
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: AlecTrusler2015 / Shutterstock / Fotodom

В Краснодарском крае осудили мужчину, забившего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

Как установил суд, в марте этого года 56-летний местный житель, находясь у себя дома, в ходе распития алкоголя избил своего знакомого и лег спать. На следующее утро он вызвал скорую помощь, но травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью.

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что долг перед семьей обернулся уголовным делом.

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