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Силовые структуры
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11:55, 19 июня 2026Силовые структуры

Долг перед семьей обернулся уголовным делом

В Туле осудят мужчину за убийство трех человек почти 30 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Туле осудят мужчину за расправу над тремя людьми почти 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство трех человек, в том числе лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление») УК РФ.

По данным следствия, в июле 1998 года мужчина пришел в гости к своей семье в садоводческом товариществе. У обвиняемого имелся долг перед ними. Сначала между ним и отчимом произошел словесный конфликт, в ходе него преступник схватил биту, а затем топор и нанес множественные удары по голове и телу мужчины. На шум в комнату зашла мать обвиняемого, которой он также причинил множественные травмы. Осознавая, что в доме также находится лежачая бабушка, не способная ввиду состояния самостоятельно передвигаться, фигурант несколько раз ударил ее по голове. Все потерпевшие получили травмы, несовместимые с жизнью.

Потерпевших злоумышленник перетащил в подвал, смыл следы преступления и скрылся. Через несколько дней они были обнаружены соседями.

В 2026 году уголовное дело повторно изучили сотрудники СК, по результатам чего были даны рекомендации по организации дальнейшего расследования. Криминалистами и следователями при оперативном сопровождении уголовного розыска МВД был проведен ряд следственных действий, позволивших восстановить картину произошедших событий.

В результате мужчина был задержан в Кемеровской области и под тяжестью собранных доказательств сознался в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что особое желание жены во время застолья подвело россиянина под статью.

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