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Силовые структуры
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10:03, 19 июня 2026Силовые структуры

Особое желание жены во время застолья подвело россиянина под статью

В Амурской области решившему из-за развода убить жену и знакомую мужчине дали 12,5 года
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Амурской области 44-летний житель Циолковского получил 12,5 года лишения свободы за попытку расправы над супругой и ее подругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»). Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Как установил суд, ночью в феврале 2026 года фигурант с супругой устроили застолье. В какой-то момент они поссорились из-за того, что женщина высказала желание расторгнуть брак. После этого он подошел к ней, обхватил ее шею руками и начал сдавливать, угрожая расправой. На следующий день к ним в гости пришла их знакомая. Вместе они продолжили застолье и между ними снова возник конфликт. Мужчина решил расправиться с обеими женщинами и стал их избивать руками и ногами. Пострадавшие оказали активное сопротивление. Одна из них смогла выбежать из подъезда и позвать на помощь. Прибывшие на место правоохранители задержали нападавшего.

Ранее сообщалось, что в Омске мужчине назначили принудительное лечение за приготовление к расправе над пятью людьми.

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