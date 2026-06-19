Handelsblatt: Германия теряет долю на мировом рынке не из-за Китая

Власти Европейского союза не должны торопиться с ужесточением экономической политики в отношении Китая. Такой вывод, как сообщило Handelsblatt, содержится в исследовании Кильского института.

Оно напомнило, что власти Европейского союза в попытках предотвратить надвигающуюся деиндустриализацию собираются задействовать новые торговые инструменты, которые позволят Брюсселю вводить широкие карательные пошлины на дешевый, субсидируемый государством импорт из Китая, а в случае конфликта — начать торговую войну с Пекином.

Однако авторы исследования полагают, что Германия, являющаяся ведущей экономикой ЕС, теряет свою долю мирового рынка не из-за того, что власти Китая субсидируют свои компании. Экономисты считают, что всему виной слабая конкурентоспособность экономики ФРГ.

По словам профессора китайско-европейской международной бизнес-школы (CEIBS) в Шанхае Сюя Динбо, отношения между Европейским союзом и Китаем накалились так сильно, что возник очень серьезный риск начала полноценной торговой войны.