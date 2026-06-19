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Забота о себе
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17:34, 19 июня 2026Забота о себе

Назван неочевидный признак здоровой психики

Врач Садовская: Люди с устойчивой психикой могут уснуть в стрессе
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock / Fotodom

Врач-нефролог Дарья Садовская назвала неочевидный признак здоровой психики. Наблюдениями она поделилась в своем Telegram-канале.

По словам Садовской, люди с устойчивой психикой могут уснуть, несмотря на стресс. «Именно так делали [Уинстон] Черчилль и Наполеон Бонапарт перед сражениями, в периоды крайне высокого напряжения», — отметила врач.

Она уточнила, что сонливость на фоне стресса может иметь два объяснения. В первом случае у человека срабатывает реакция «бей или беги»: адреналин растет, пульс учащается, мозг потребляет намного больше энергии, чем в покое. Очень быстро силы истощаются и для их восстановления требуется сон.

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Другим вариантом защиты от стресса Садовская назвала замирание. По ее словам, если включается этот механизм, тело как будто замирает и пережидает опасность. Проявляться это может и сонливостью в напряженный момент.

Ранее психиатр Хавьер Гарсия Кампайо дал простой совет людям, которые находятся в кризисе среднего возраста. По его мнению, этот этап в жизни пройдет легче, если научиться ценить то, что имеешь.

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