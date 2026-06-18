Психиатр дал простой совет находящимся в кризисе среднего возраста людям

Психиатр Кампайо: Нужно принять возникающее в кризисе среднего возраста разочарование

Психиатр Хавьер Гарсия Кампайо дал простой совет людям, которые находятся в кризисе среднего возраста. Его слова передает издание El Confidencial.

Когда человек осознает, что далеко не все цели, поставленные в молодости, были достигнуты, у него возникает кризис среднего возраста, считает Кампайо. В этот период происходит переосмысление родительства, профессиональных достижений и уровня удовлетворенности личной жизнью. В результате многие люди оставляют стабильную работу, чтобы заняться проектами, о которых всегда мечтали. Также увеличивается количество разводов, после которых начинается поиск более молодого партнера, отметил специалист.

Врач же посоветовал людям, которые переживают кризис среднего возраста, принять разочарование. Отрицание проблемы, самообман и начинание новых дел, которые призваны помочь избежать страданий, является контрпродуктивным. Важно не драматизировать жизнь, а придать ей контекст. «Нужно ценить то, что у вас есть, перестать страдать из-за мелочей, более осознанно переживать горе и принимать решения с большей реалистичностью», — подчеркнул доктор. К тому же умение проигрывать и принимать поражение — признак психологического созревания, добавил он.

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