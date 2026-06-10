Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:31, 10 июня 2026Забота о себе

Психолог раскрыла причину тревоги из-за упущенного лета

Психолог Федорова: Соцсети вызывают страх упустить лето
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

С приближением тепла многие испытывают чувство тревоги, потому что боятся упустить лето. Причину такого чувства в беседе с 360.ru назвала психолог Екатерина Федорова.

По ее словам, чаще всего люди испытывают подобный страх из-за соцсетей: они видят, как другие ездят на море и исполняют мечты, и начинают переживать.

«Смотришь, и появляется ощущение, что именно это и есть проживание жизни», — объяснила эксперт.

Однако иногда спланировать путешествие или отдых на море не получается, в том числе из-за внешних обстоятельств. В таком случае, отметила Федорова, остается горькое послевкусие от всего лета.

«Проживание планирования — это тоже часть лета. Люди готовятся к поездке, предвкушают ее, тем самым наполняя свою жизнь эмоциями», — добавила она.

Ранее психолог назвала три главных признака правильно выбранного партнера. Оказалось, что так называемые бабочки в животе — это не доказательство правильного выбора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве хотели подорвать автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия. Задержаны двое подростков

    Власти потребовали от российской многодетной семьи снести свой дом

    Врач назвал бессмысленной тратой денег один гаджет для здоровья

    Россиянок призвали носить кольца на пальцах ног

    Трамп закончил пост словами «слава Аллаху»

    Кладоискатель-любитель нашел редчайшее золотое кольцо времен Древнего Рима

    Офис Нетаньяху жестко ответил на заявления Эрдогана

    В России не смогли продать актив немецкой компании

    В России на продажу выставлен очень дорогой пожилой внедорожник Toyota

    Мир предупредили о приближении запасов нефти к критически низкому уровню

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok