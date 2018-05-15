Израиль и Турция вернули друг другу дипломатов

Израиль высылает из страны турецкого консула в Иерусалиме. Об этом сообщает во вторник, 15 мая, Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел еврейского государства.

По данным представителя ведомства, дипломата вызвали в МИД, а затем попросили вернуться в Турцию «для консультаций на некоторое время». До этого во вторник в турецкий МИД был вызван посол Израиля в Анкаре. Ему также велели вернуться в еврейское государство на время.

14 мая сообщалось, что Анкара отозвала своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве для консультации. Причиной стали действия израильских военных в секторе Газа.

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Ранее в тот же день в Иерусалиме открылось новое посольство США в Израиле. Его перенос из Тель-Авива был приурочен к 70-й годовщине образования еврейского государства.

На этом фоне в секторе Газа прошли акции протеста. Израильские солдаты вели огонь на поражение по их участникам. По последним данным, в столкновениях погибли 60 палестинцев, в том числе восьмимесячный ребенок, более 2,2 тысячи пострадали от пуль или слезоточивого газа. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

Президент США Дональд Трамп сообщил о переносе посольства 6 декабря 2017 года. Это вызвало бурную реакцию в международном сообществе. В частности, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что статус Иерусалима должен решаться в рамках диалога Израиля и Палестины.

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