Турция обвинила США в погружении мира в предвоенную тьму

США лишились статуса посредника в урегулировании конфликтов на Ближнем востоке и погружают мир во тьму, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сказал во время визита в Лондон 14 мая, передает The Guardian.

Эрдоган раскритиковал решения американского президента Дональда Трампа перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и выйти из ядерной сделки с Ираном. По словам турецкого лидера, первое не поддерживалось международным правом или ООН, второе стало частью схемы по принятию администрацией США односторонних эгоистичных решений.

«Америка решила стать частью проблемы, а не способствовать ее решению, а потому лишилась статуса посредника в урегулировании конфликтов. Невозможно убежать от ощущения, будто мы живем в темные дни перед Второй мировой войной», — заявил Эрдоган.

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Представитель президента Государства Палестина Набиль Абу Рудейна 14 мая сказал, что своим шагом «администрация США аннулировала свою роль в мирном процессе и оскорбила мир, палестинский народ, арабскую и исламскую нацию, а также создала [ситуацию] подстрекательства и нестабильности», передавало Reuters.

В ходе протестов из-за открытия посольства США в Иерусалиме израильские солдаты убили несколько десятков палестинцев на границе с сектором Газа. В столкновениях погибли не менее 52 человек, около 2,4 тысячи получили различные ранения, половина — пулевые, передает Reuters.

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