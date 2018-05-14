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Израильтяне расстреляли десятки палестинцев в день открытия посольства США

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В ходе протестов, приуроченных к открытию посольства США в Иерусалиме, израильские солдаты убили несколько десятков палестинцев на границе с сектором Газа. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 14 мая.

По информации агентства, погибли 37 человек. Агентство назвало это «самым кровавым днем с начала конфликта на границе Израиля и сектора Газа в 2014 году».

Всего в столкновениях пострадали более 1,6 тысячи человек, передает газета Hürriyet Daily News.

Мирный протест на границе сектора Газа перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками в конце марта. Акция была приурочена ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано независимое государство Израиль.

Однако в последние дни протесты ожесточились в связи с открытием посольства США в Иерусалиме. Решение перенести диппредставительство из Тель-Авива Белый дом принял в декабре прошлого года.

Всего с начала протестов погибли 79 палестинцев, ранения получили более 2,2 тысячи.

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