Израильские солдаты расстреляли палестинцев в секторе Газа

Мирный протест на границе сектора Газа перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с войсками Израиля. Видеозапись была опубликована Euronews, в пятницу, 30 марта.

По меньшей мере 12 палестинцев убито солдатами израильской армии, сообщает The New York Times. Как заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля, все погибшие — мужчины от 18 до 30 лет, двое из них опознаны, как боевики ХАМАС.

По сообщениям РИА Новости, пострадали более 600 человек. Как пишет агентство, израильская сторона возлагает ответственность за происходящее на движение ХАМАС и заявляет, что солдаты открывают огонь только по наиболее агрессивным участникам акции протеста.

По утверждению израильских военных, в демонстрации приняли участие около 30 тысяч палестинцев. Они закидывали приграничные ограждения горящими покрышками, бросали камни и коктейли Молотова.

На безопасном расстоянии от границы палестинцы развернули полевые медпункты для пострадавших в стычках. Там же проводятся молебны. Палестинские медики призывают сограждан сдать кровь для раненных, а несколько больниц близлежащего города уже объявили, что переполнены и не могут принимать пострадавших.

Протестная акция была приурочена к дню Накба, который отмечают 15 мая. Для палестинцев этот день связан с исходом с территории, где в 1948 году было создано государство Израиль.

Движение ХАМАС основано в 1987 году. С 2007-го организация контролирует сектор Газа. Члены движения совершили сотни вооруженных нападений на израильтян на территории Израиля. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только ее боевое крыло.

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