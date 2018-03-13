Палестинского премьер-министра попытались взорвать в секторе Газа

Премьер-министр Палестины Рами Хамдалла чуть не погиб во время визита в сектор Газа. Под одной из машин колонны взорвалась бомба, пишет Reuters. Видео с места происшествие было опубликовано в Twitter.

Сам Хамдалла не пострадал, однако шестеро охранников получили травмы. Как сообщает агентство, палестинская сторона считает случившееся покушением, так как взрывное устройство было зарыто в землю на обочине дороги, по которой следовала колонна. Известно, что было и второе устройство, однако оно не сработало.

Сразу после случившегося власти Палестины возложили ответственность за произошедшее на группировку ХАМАС. Однако вскоре правительство отказалось от этого утверждения, обвинив движение в том, что оно не смогло обеспечить безопасность передвижения премьера.

Представитель ХАМАС в заявлении сообщил, что движение никак не связано со взрывом. При этом The Times of Israel передает, что группировка обвинила в случившемся Израиль.

Визит члена партии ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) Хамдаллы в сектор Газа приурочен к очередной попытке урегулирования отношений между Организацией освобождения Палестины, в которую входит палестинский премьер, и ХАМАСом, который официально признан террористической организацией властями США, странами Европейского союза и Израилем.

Конфликт между ФАТХом и ХАМАСом начался в 2006 году. В результате Палестинская автономия оказалась фактически разделена на две части: Западный берег реки Иордан, контролируемый ФАТХом, и сектор Газа, власть в котором принадлежит ХАМАСу.

На протяжении многих лет между сторонами идут переговоры о создании единого коалиционного правительства. В апреле 2011 года партиям удалось договориться о перемирии и начать обсуждение формирования единого правительства, однако этот процесс застопорился весной 2012 года. Однако в 2017-м ХАМАС обнародовал новую доктрину, в которой по-прежнему отказывает еврейскому государству в праве на существование, но не призывает к вооруженной борьбе против него. Также в доктрине говорится о согласии на создание единого палестинского государства в границах 1967 года, то есть с территориями сектора Газа, Западного берега и Восточного Иерусалима.

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