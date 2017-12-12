Палестинское движение ХАМАС объявило третью интифаду Израилю

Палестинское движение ХАМАС объявило он начале третьей интифады (восстания) из-за признания США за Иерусалимом статуса столицы Израиля. Об этом в интервью РИА Новости сообщил пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану.

По его словам, это сделано с целью оказать давление на США, которые должны изменить свое решение по Иерусалиму, а также для продолжения массовых выступлений.

В декабре один из лидеров ХАМАСа Исмаил Хания призвал к подготовке нового восстания против Израиля. «Мы должны призвать и мы должны работать над запуском новой интифады перед лицом [угрозы] со стороны сионистского врага», — сказал он.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967-м после Шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это. Посольства стран, состоящих в дипломатических отношениях с Израилем, находятся в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.

Первая интифада (1987 — 1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий. В 2000 году началась вторая интифада, поводом для которой стал визит премьера Израиля Ариэля Шарона на Храмовую гору.

В настоящее под термином интифада понимается вооруженная борьба палестинских арабов против Израиля. Движение ХАМАС основано в 1987 году. С 2007-го организация контролирует сектор Газа. Члены движения совершили сотни вооруженных нападений на израильтян на территории Израиля. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только ее боевое крыло.

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