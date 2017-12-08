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Более 750 палестинцев пострадали в стычках с израильской полицией

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Более 750 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской полицией, прошедших в пятницу на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию Красного полумесяца.

Помимо раненых, погибли два человека, еще трое находятся в больницах в тяжелом состоянии. Отмечается, что стычках с правоохранительными органами участвовали 7,5 тысячи человек, зачинщики использовали против силовиков горящие шины, камни и бутылки с зажигательной смесью.

Помимо полиции, в конфликт были вовлечены военнослужащие Армии обороны Израиля, которые «выборочно открывали огонь в направлении десятков главных зачинщиков с подтвержденными попаданиями».

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Также он поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. С критикой этого решения выступили многие мировые лидеры.

7 декабря движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, призвало к новому восстанию против Израиля.

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