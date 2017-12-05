Турция пригрозила разорвать отношения с Израилем

Турция разорвет дипломатические отношения с Израилем в случае, если США признают Иерусалим израильской столицей. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает во вторник, 5 декабря, Hürriyet.

«Иерусалим — это красная линия для мусульман (...)ю У Америки больше нет проблем, только эта осталась?» — отметил президент, предостерегая США не делать шаги, которые «еще больше углубят кризис в регионе».

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По данным РИА Новости, турецкий лидер добавил, что признание Иерусалима столицей Израиля «будет тяжелым ударом для всего человечества»

Эрдоган подчеркнул, что если Иерусалим все-таки признают столицей Израиля, то в ближайшие 5-10 дней лидеры Организации исламского сотрудничества соберутся в Стамбуле, отмечает издание.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и иностранных дипломатов сообщил, что 5 декабря президент США Дональд Трамп признает Иерусалим столицей Израиля.

Ожидается, что американский президент попытается смягчить заявление для палестинцев, указав только Западный Иерусалим (на восточную часть города претендует Палестина).

Конгресс США в 1995 году принял закон о переносе своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Однако из-за спорного статуса города и риска усугубления арабо-израильского кризиса все американские лидеры, включая Дональда Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения, отмечает РИА Новости.

Все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Турция и Израиль достигли договоренностей о нормализации отношений в конце июня 2016 года.