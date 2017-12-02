Трамп собрался признать Иерусалим столицей Израиля

США признают Иерусалим столицей Израиля. Об этом президент страны Дональд Трамп объявит во вторник, 5 декабря, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и иностранных дипломатов.

Ожидается, что американский лидер попытается смягчить заявление для палестинцев, указав только Западный Иерусалим (на восточную часть города претендует Палестина).

По словам источником, Трамп пока не принял окончательного решения. «Президент всегда говорил, что это вопрос "когда", а не "если". Он все еще рассматривает варианты, и нам нечего объявлять», — сказал представитель Белого дома.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В январе сообщалось, что стороны начали переговоры об этом.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967 году после Шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это. Посольства стран, состоящих в дипломатических отношениях с Израилем, находятся в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.