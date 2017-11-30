Назван настоящий возраст Гроба Господня

Археологи из Афинского национального технического университета пришли к выводу, что возраст Гроба Господня в Иерусалиме достигает примерно двух тысяч лет. Об этом сообщается на сайте National Geographic.

Специалисты проанализировали образцы известняка, взятые из нескольких мест в Кувуклии — купольной часовне из желто-розового мрамора, где стоит святыня. Полка, на которой, предположительно, лежало тело Иисуса, была датирована приблизительно 345 годом нашей эры.

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В октябре 2016 года сообщалось, что исследователи сняли мраморную плиту с погребального Ложа Христа в Гробе Господнем. Под ней была обнаружена более старая разбитая плита, расположенная над известняковым ложем. Ее обнаружение, по мнению ученых, может считаться доказательством того, что исследуемая гробница — именно та, что была найдена в IV веке Святой Еленой, матерью императора Константина I.

Гроб Господень заключен в Кувуклию, купольную часовню, которая восстановлена в 1809-1810 годах по проекту греческого архитектора Николая Комина.