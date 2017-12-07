Кремль прокомментировал заявление Трампа по Иерусалиму

Признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля не способствует ближневосточному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 7 декабря.

«Мы знаем, что далеко не все согласны с подобным решением президента США. Более того, вызывает достаточно острую реакцию в Рамалле и в целом среди палестинцев», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что это способствует «расколу среди международного сообщества». «Что нужно делать? Продолжать искать пути решения политико-дипломатическими средствами, хотя ситуация, безусловно, существенно осложнилась», — сказал он в ответ на вопрос о путях решения сложившейся ситуации.

Накануне Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Также он поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. С критикой этого решения выступили многие мировые лидеры. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что статус Иерусалима должен решаться в рамках диалога двух государств (Израиля и Палестины). Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что решение Трампа противоречит нормам международного права.

Обсуждение заявления американского президента собираются вынести на обсуждение экстренной встречи Совбеза ОНН, которое пройдет в пятницу, 8 декабря, пишет Reuters.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967-м после Шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это. Посольства стран, состоящих в дипломатических отношениях с Израилем, находятся в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.