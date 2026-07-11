Гендиректор «Вкусно — и точка» оценил вероятность возвращения McDonald's в Россию

Гендиректор «Вкусно — и точка»: McDonald's, скорее всего, не вернется на российский рынок

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, скорее всего, не вернется на российский рынок, считает гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев, точку зрения которого приводит ТАСС.

«На мой частный взгляд, нет», — оценил он вероятность такого возвращения. По словам представителя сети, которая заменила McDonald's в России, одной из причин являются значительные геополитические изменения, а другой — то, что «Вкусно — и точка» завоевала доверие потребителей и позиции бренда укрепились. «По моим ощущениям, сейчас уже ни у кого не осталось сомнений, что мы здесь надолго», — отметил Пароев.

McDonald’s объявила о приостановке работы в России в марте 2022 года. Активы компании в России выкупил предприниматель Александр Говор, открывший на ее месте рестораны «Вкусно — и точка».

Весной 2026-го в McDonald's заявили, что не собираются возвращаться на российский рынок, а торговая марка была зарегистрирована в России для того, чтобы не допустить неправомерного использования бренда.