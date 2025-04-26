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22:50, 26 апреля 2025Экономика

В McDonald's назвали причину «возвращения» в Россию

В McDonald's назвали причину регистрации торговой марки в РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

McDonald's не собирается возвращаться на российский рынок, а торговая марка была зарегистрирована в России для того, чтобы не допустить неправомерного использования бренда. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает Telegram-канал Shot.

«McDonald's регулярно возобновляет право собственности своих торговых марок по всему миру, даже в тех странах, где компания не ведет никакой деятельности. Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд и не разрешить посторонним бизнесам или лицам использовать наши торговые марки», — указано в сообщении.

В компании отдельно подчеркнули, что интеллектуальная собственность является одним из самых ценных активов McDonald's.

Ранее в России подсчитали убытки западных брендов из-за ухода из страны. McDonald's потерял 1,2 миллиарда долларов, а общие убытки составили 13,6 миллиарда долларов.

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